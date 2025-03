L’importanza della Psicoterapia: l’approccio integrato tra Psicologia e Medicina dello Studio Medico Arcadia

agenzia

– 12 marzo 2025. Negli ultimi anni, la consapevolezza riguardo alla salute mentale è aumentata notevolmente, con sempre più persone che riconoscono l’importanza delle sedute di psicoterapia nel percorso verso il benessere. La psicoterapia non è più vista come un semplice trattamento per disturbi mentali, ma come uno spazio sicuro dove esplorare emozioni, affrontare difficoltà relazionali e comprendere meglio se stessi. Nello stesso tempo, aumenta sempre più la consapevolezza sulla tematica delle neurodivergenze, varianti naturali del funzionamento neurologico del cervello, che differiscono dalla norma statistica ma non rappresentano necessariamente un deficit o una patologia. In un contesto sociale segnato da ritmi frenetici, pressioni quotidiane e aspettative alte, le terapie psicologiche sono diventate strumenti essenziali per aiutare le persone a ritrovare equilibrio e promuovere la resilienza.

Uno degli approcci innovativi in questo ambito è quello offerto dallo Studio Medico Arcadia, fondato dalle dottoresse Ilaria Marelli e Alessandra Carreri. Questo studio si distingue per il suo approccio integrato che unisce la psicologia alla medicina, mirando a trattare il paziente nella sua totalità, senza frammentare il trattamento tra vari specialisti. “Lo Studio Medico Arcadia nasce con il desiderio di offrire un luogo di ascolto dove corpo e mente possano essere considerati come un tutt’uno”, spiegano le dottoresse. L’approccio terapeutico dello studio si concentra, in particolare, sulla terapia familiare, mirando a risolvere le problematiche relazionali all’interno delle famiglie e a migliorare la comunicazione tra i membri.

In quest’ottica, uno degli aspetti fondamentali che viene trattato è la comprensione e il supporto per individui con neurodivergenze specifiche, come la plusdotazione (nota anche come “giftedness” o “alto potenziale cognitivo”) e l’alta sensibilità. Queste condizioni, pur non essendo patologie, comportano una serie di caratteristiche che necessitano di un’attenzione particolare, in quanto chi le vive può trovarsi ad affrontare sfide uniche che, se non comprese o trattate adeguatamente, possono influire sul benessere psicologico e relazionale.

La plusdotazione è una condizione che riguarda persone con un quoziente intellettivo superiore alla media, ma che va ben oltre la semplice misura del QI. Chi è plusdotato vive un’esperienza del mondo che può risultare intensamente diversa rispetto a quella degli altri, a causa dell’alta sensibilità che caratterizza questo tipo di funzionamento mentale. Le persone plusdotate possono eccellere in uno o più ambiti, come il pensiero logico, la risoluzione di problemi, l’arte o la leadership.

Al di là delle capacità cognitive, la plusdotazione si manifesta con caratteristiche emotive e psicologiche distintive quali l’ipersensibilità, la tendenza al perfezionismo, la difficoltà di adattamento e talvolta la bassa autostima. Questi aspetti possono incidere significativamente sulla qualità di vita e sul mondo interiore dell’individuo stesso, compromettendone le relazioni e le performance. La ricerca suggerisce che i plusdotati possono soffrire di solitudine, frustrazione e difficoltà relazionali, poiché spesso non si riconoscono nei modelli sociali comuni e possono incontrare difficoltà nell’adattarsi ai ritmi della vita quotidiana. Questi individui possono avere una maggiore sensibilità emotiva e una spiccata capacità di introspezione, ma anche una più alta vulnerabilità allo stress e all’ansia.

L’alta sensibilità è una caratteristica che riguarda circa il 15-20% della popolazione. Le persone altamente sensibili sono più ricettive agli stimoli esterni, come rumori, luci e situazioni emotivamente cariche, e tendono a reagire con una maggiore intensità. Questo tratto, pur essendo una risorsa in molti contesti (ad esempio, nella creatività o nell’empatia), può risultare difficile da gestire in un mondo che spesso premia la rapidità e la resistenza. Le persone con alta sensibilità possono sentirsi facilmente sopraffatte da stimoli esterni e da richieste sociali, e ciò può portare a stress, ansia o difficoltà relazionali.

Nel lavoro psicoterapeutico, riconoscere l’alta sensibilità è essenziale per supportare questi individui nel comprendere le proprie reazioni emotive e nel gestire i momenti di sovraccarico sensoriale.

Nel contesto dello Studio Medico Arcadia, l’approccio integrato è fondamentale per sostenere le persone plusdotate e altamente sensibili, aiutandole a esplorare le proprie emozioni e a gestire i contrasti tra la propria intelligenza e le dinamiche sociali che talvolta possono risultare difficili. “L’obiettivo è quello di facilitare la comunicazione e creare spazi di possibilità per gli individui e le famiglie, incoraggiandole a trovare le proprie soluzioni utilizzando le risorse disponibili” spiega la dottoressa Carreri.

Allo Studio Medico Arcadia, l’approccio integrato combina i principi della psicologia psicodinamica all’approccio sistemico-relazionale e alle tecniche cognitivo-comportamentali. Tra queste, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) riveste un ruolo importante: questa tecnica terapeutica, scientificamente validata, aiuta a elaborare esperienze traumatiche o stressanti attraverso la stimolazione bilaterale del cervello, permettendo una rielaborazione adattiva delle memorie disturbanti e riducendo la loro carica emotiva negativa.

Questo metodo consente di personalizzare il percorso terapeutico di ogni paziente, tenendo conto della sua unicità. La psicoterapia, insieme a tecniche mediche complementari, come la Medicina Tradizionale Cinese, offre un supporto olistico che aiuta a integrare la componente intellettiva con quella emotiva e relazionale, favorendo un equilibrio personale e sociale.

L’approccio dello Studio Medico Arcadia è particolarmente adatto per chi vive queste condizioni, poiché consente di adattare il trattamento alle esigenze specifiche di ciascun paziente, con attenzione a preservare il benessere psicofisico e a ridurre i fattori di stress. “In un contesto di cura in cui si tende sempre più alla iperspecializzazione, sentiamo il bisogno di offrire una prospettiva di accoglienza dell’individuo più trasversale,” spiegano le dottoresse.

Grazie alla diagnosi integrata, il trattamento può adattarsi al cambiamento delle necessità del paziente. “La flessibilità di punti di vista ci permette di esplorare il continuum di cura tra la medicina e la psicoterapia,” prosegue la dottoressa Marelli, sottolineando l’importanza di un approccio individualizzato e dinamico.

L’approccio integrato adottato da Studio Medico Arcadia è in grado di trattare in modo completo le varie problematiche legate alla salute mentale, compreso il supporto a chi vive situazioni particolari, come le persone plusdotate o altamente sensibili.

Lo Studio Medico Arcadia non si limita a offrire psicoterapia e EMDR, ma integra anche l’uso di supporti farmacologici, fitoterapici e pratiche della medicina tradizionale cinese, elementi di yoga e mindfulness con l’intento di creare un trattamento davvero su misura. La mindfulness, in particolare, viene utilizzata come tecnica per sviluppare una maggiore consapevolezza del momento presente e delle proprie sensazioni, aiutando a gestire lo stress e l’ansia che spesso accompagnano le persone con alta sensibilità o plusdotazione. Questo approccio consente di rispondere ai cambiamenti nel percorso del paziente, adattando il trattamento alle evoluzioni dei suoi bisogni.

In conclusione, lo Studio Medico Arcadia rappresenta un punto di riferimento nel panorama sanitario, con un’offerta terapeutica che considera l’individuo nella sua totalità, valorizzando le sue peculiarità e offrendo un percorso di cura completo, autentico e duraturo. La consapevolezza e il trattamento delle neurodivergenze come la plusdotazione e l’alta sensibilità rendono lo studio uno spazio adatto per la cura e la crescita personale di individui con questi funzionamenti mentali.

Per info:

info@centro-arcadia.it