L’incontro fra Trump e Putin è iniziato

Affiancati da due consiglieri ciascuno

NEW YORK, 15 AGO – L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin è iniziato. Putin e Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov.

