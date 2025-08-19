L’indice Ftse Mib sale sopra quota 43mila punti

agenzia

Un livello che non toccava dal maggio del 2007

MILANO, 19 AGO – L’indice Ftse Mib accelera (+0,86%) e risale sopra quota 43mila punti, livello che non toccava dal maggio del 2007. Tra i titoli in rialzo di segnalano Moncler (+5%), Campari (+3,35%), Amplifon (+3,1%), Stellantis (+2,86%) e Interpump (+2,74%). Con la possibile intesa tra Russia e Ucraina cedono invece Leonardo (-9,67%) e Fincantieri (-9,57%), insieme al resto del comparto in Europa.

