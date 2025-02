L’indice Zew di febbraio risale a -88,5 punti in Germania

agenzia

In rialzo a 26 punti il dato legato alla fiducia sull'economia

MILANO, 18 FEB – L’indice Zew che misura le condizioni economiche in Germania è risalito oltre le stime a -88,5 punti in febbraio, contro i -90 attesi e i -90,4 di gennaio. Meglio delle stime a +26 punti anche l’indice che misura la fiducia sull’economia tedesca, contro i precedenti 10,3 punti e i 19,9 punti previsti per febbraio.

