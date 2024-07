Lindner, in Ue non serve mutualizzazione debito pubblico

agenzia

Gli Stati continuino ad assumersi le proprie responsabilità

BRUXELLES, 15 LUG – “La Germania ha una posizione molto chiara. Gli Stati devono continuare ad assumersi la responsabilità delle proprie finanze pubbliche. La mutualizzazione dei rischi, la mutualizzazione delle responsabilità e del debito non contribuisce alla stabilità e quindi non sarà sostenuta dalla Germania”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner prima dell’Eurogruppo. Secondo Lindner è “essenziale” concentrarsi “sulle riforme dal lato dell’offerta, per la competitività, sulla mobilitazione del capitale privato” e “su un uso migliore e più efficace delle risorse che abbiamo a nostra disposizione”.

