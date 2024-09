Lindner, lo Stato non può stare a lungo termine in Commerz

agenzia

Mossa Unicredit messo in crisi azionisti e sollevato questioni

MILANO, 24 SET – Lo Stato non può essere un investitore a lungo termine in Commerzbank. Così a Berlino, secondo quanto riporta Bloomberg, il capo dei liberali tedeschi e ministro delle Finanze, Christian Lindner. L’approccio di Unicredit ha “sollevato questioni”, dice Lindner ai cronisti rilevando che la mossa ha messo in crisi gli azionisti dell’istituto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA