L’inflazione a febbraio cala al 2,4% nell’Eurozona

agenzia

Prima stima Eurostat, stabile all'1,7% in Italia

BRUXELLES, 03 MAR – L’inflazione nell’Eurozona è scesa al 2,4% a febbraio 2025, rispetto al 2,5% di gennaio. Lo prevede Eurostat nella prima stima flash per il mese scorso. I servizi sono visti al tasso annuo più elevato (3,7%, dal 3,9% di gennaio), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco e beni industriali non energetici. Più bassa la componente dell’energia che va allo 0,2% (dall’1,9% di gennaio). E’ vista stabile all’1,7% l’inflazione in Italia (invariata da gennaio). Valori più alti in Estonia (5%) e Croazia (4,7%). Ai minimi Francia (0,9%) e Irlanda (1,3%) e Finlandia (1,5).

