agenzia

Indice armonizzato +0,8% contro previsione di rialzo dello 0,7%

MILANO, 27 GIU – In giugno l’inflazione in Francia si è mossa di qualche frazione oltre le previsioni degli analisti. L’indice annuale armonizzato dei prezzi è salito dello 0,8% contro una stima dello 0,7%, l’indice non armonizzato è cresciuto dello 0,9% rispetto a una previsione sempre dello 0,7%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA