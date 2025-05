L’inflazione Pce negli Usa scende in aprile al 2,1%

agenzia

L'indice core al 2,5%, in linea con le attese

NEW YORK, 30 MAG – L’inflazione misurata dall’indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, in aprile è scesa al 2,1%, sotto le attese degli analisti che scommettevano sul 2,2%. Su base mensile è salita allo 0,1%, in linea con le previsioni del mercato. L’indice core, al netto di energia e alimentari, è salito del 2,5% su base annua e dello 0,1% rispetto a marzo, in linea con le attese degli analisti.

