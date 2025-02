L’inflazione sale ancora nell’Eurozona, 2,5% a gennaio

agenzia

In lieve aumento rispetto a 2,4% di dicembre. In Italia all'1,7%

BRUXELLES, 24 FEB – Continua a crescere l’inflazione nell’Eurozona, confermando un trend iniziato a ottobre. Secondo la stima flash di Eurostat, a gennaio l’indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,4% di dicembre. Anche nell’intera Ue l’inflazione ha fatto registrare un rialzo il mese scorso, dal 2,7% di dicembre al 2,8%. Un anno prima, a gennaio 2024, era al 2,8% nel club dell’euro e al 3,1% nell’Ue. Il mese scorso i tassi più bassi sono stati registrati in Danimarca (1,4%), Italia, Irlanda e Finlandia (tutte all’1,7%). I livelli più alti si sono invece osservati in Ungheria (5,7%), Romania (5,3%) e Croazia (5%).

