agenzia

Allo 0,5% contro una previsione dello 0,4%

MILANO, 16 GEN – In dicembre l’indice dei prezzi al consumo della Germania è salito dello 0,5%, rispetto a una stima dello 0,4% e a un calo dello 0,2% in novembre. Su base annuale la crescita è del 2,6% (in linea con le previsioni) contro il 2,2% registrato in novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA