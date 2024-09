Lingua blu: Lollobrigida, ‘ci sarà tavolo al G7 per proposta vaccinazione e investimenti’

agenzia

Siracusa, 24 set. “Ci sarà un tavolo di lavoro qui a Siracusa con i nostri tecnici per arrivare nella prossima Agrifish con una proposta Italia-Germania per una vaccinazione che porti ad una eradicazione della blue tongue oltre ad investimenti per applicare il piano voluto da commissario Filippini”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo a un convegno sull’agricoltura a Siracusa.

“Abbiamo grandi problematiche: la peste suina africana che ieri ho avuto modo, dopo il risultato eccezionale che ieri ci ha visto chiudere in maniera definitiva la vicenda in Sardegna l’eradicazione completa dopo 30 anni della pesta suina africana, di affrontare un problema di questi mesi in tutta Italia e in tutta Europa. La Germania ha una situazione anche peggiore della nostra, come mi dice il ministro tedesco, con il quale stiamo condividendo una cabina di regia con il collega francese”.

