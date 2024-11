“L’innovazione dà impulso allo sviluppo, uniamo le forze per dare forma al futuro” Singclean celebra 22 anni di eccellenza a MEDICA 2024

agenzia

DÜSSELDORF, Germania, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ — Dall’11 al 14 novembre 2024 Singclean ha presentato le sue innovazioni in campo medico e per la cura della pelle a MEDICA, la più grande esposizione al mondo del settore medico, in Germania. Singclean ha raggiunto nuove pietre miliari nell’innovazione dei prodotti e nella formazione di team di esperti. Ha organizzato attività molto interessanti, favorendo dibattiti con professionisti del settore sanitario sulle tecnologie mediche avanzate e sulle tendenze del settore.

Singclean ha inoltre invitato clienti nuovi e di lunga data a festeggiare il suo 22° anniversario, riflettendo sui suoi successi e guardando alla creazione di un futuro promettente nel campo dei biomateriali assorbibili.

Tra i punti salienti, il dott. Pavel Žigo, uno dei massimi esperti in ortopedia con oltre 40 anni di esperienza, ha tenuto un discorso fondamentale sui trattamenti dell’osteoartrite del ginocchio, condividendo le sue opinioni sull’efficacia delle iniezioni Quickclean®, che hanno riscosso successo in tutta Europa per i loro benefici preventivi, anche nei pazienti che non accusano forti dolori. Ha discusso anche l’ultimo prodotto a base di ialuronato di sodio reticolato, SingOne, che promette di migliorare la cura dell’osteoartrite a lungo termine con opzioni di trattamento personalizzate.

George Feng, ingegnere senior di ricerca e sviluppo presso Singclean, ha evidenziato la crescita del mercato europeo degli iniettabili facciali e il ruolo sempre più importante dei materiali rigenerativi in ambito estetico.

Abby Xu, Direttrice del marchio, ha presentato i prodotti più recenti – SKformula Hydro Plus CaHA Skin Booster, SKformula PDRN Skin Booster, Singderm® PLLA Filler e il rivoluzionario Singderm® Dual CaHA Filler. Questi filler biodegradabili e di lunga durata ridefiniranno il ringiovanimento non chirurgico del viso.

Il direttore vendite europee Sam Zhong ha presentato gli ultimi prodotti emostatici assorbibili Singclean – particelle emostatiche assorbibili, garza, fibrilla e spugna di collagene. Queste innovazioni rappresentano soluzioni emostatiche efficaci, riducendo la necessità di interventi chirurgici secondari e migliorando la precisione chirurgica.

In occasione del suo 22° anniversario, Singclean ha premiato i principali partner strategici per esprimere gratitudine per il loro continuo supporto e prevedere un successo ancora maggiore.

Il lancio globale di Singderm® Dual CaHA Filler e la certificazione CE dei prodotti per la cura della pelle SKformula rafforzano ulteriormente l’espansione del business internazionale Singclean.

Il 22° anniversario di Singclean non è solo la celebrazione del suo straordinario percorso, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo. Grazie alla sua strategia internazionale Singclean è pronta ad accelerare la crescita e a continuare a promuovere innovazioni nella tecnologia medica.

Contatti

Direttore vendite: SAM ZHONGE-mail: sam@hzxhe.comTEL.:+86-15924164328

Direttrice vendite: Evelyn LongE-mail: sales_02@singclean.net TEL.:+86-13754326385

