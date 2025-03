L’Intelligenza Artificiale rivoluziona il Trasporto Pubblico Locale: ASSTRA avvia la roadmap del futuro con il primo Workshop Nazionale

agenzia

Il workshop si è concluso con l’impegno di ASSTRA a promuovere una roadmap chiara e condivisa per l’adozione dell’IA nel trasporto pubblico locale, garantendo innovazione e regolamentazione equilibrate. “L’adozione dell’IA è fondamentale per intercettare il futuro e rispondere ai bisogni emergenti delle persone e delle città. Oggi dobbiamo decidere che aziende vogliamo essere infuturo., ha affermato Gibelli. ASSTRA continuerà a facilitare il confronto tra le aziende del settore per favorire l’implementazione di queste tecnologie nel rispetto degli interessi di cittadini e aziende.

A proposito di ASSTRA:

ASSTRA è l’Associazione Italiana di Trasporto Pubblico Locale che rappresenta 138 Aziende che offrono servizi del Trasporto Pubblico Urbano, Suburbano ed Extraurbano attraverso: Bus, Tram, Filobus, Metropolitana, Ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A.), Navi per il trasporto lagunare e lacuale, funicolari; ma anche servizi scolastici e turistici, parcheggi, Rimozione di veicoli. L’Associazione rappresenta le istanze delle aziende di trasporto pubblico associate difende i loro diritti e i loro interessi, sia nel contesto nazionale che in quello europeo; quindi, offre servizi di consulenza in ambito legale, sindacale, tecnologico, economico-finanziario, ferroviario e assicurativi. ASSTRA fa parte (insieme a Utilitalia) di Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli Associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali.