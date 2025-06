L’Iran accusa, ‘finora tre ospedali colpiti da Israele’

agenzia

'L'ultimo oggi', dice un portavoce del governo di Teheran

LONDRA, 20 GIU – Un razzo israeliano ha danneggiato stamattina un ospedale di Teheran, secondo quanto affermato da un portavoce del ministero iraniano della Sanità citato dai media ufficiali e ripreso da Iran International, portale di ambienti dell’opposizione all’estero che si pubblica a Londra. Il portavoce non ha fornito altri dettagli, mentre ha accusato Israele d’aver colpito in totale, in una settimana di attacchi, tre ospedali, sei ambulanze e un ambulatorio in Iran. Ieri il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva denunciato come un crimine di guerra il danneggiamento dell’ospedale Soroka da parte di un missile iraniano.

