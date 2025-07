Lirica: La Salandra (Fdi), ‘Emiliano al game over favorisce se stesso’

agenzia

Roma, 23 lug. “È indecente e vergognoso quanto leggiamo da notizie di stampa in merito alla auto – nomina del Governatore pugliese Michele Emiliano nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, a cui spettano penetranti poteri di governo e controllo dell’istituzione, nonché tutti i poteri di nomina e revoca delle figure apicali, di approvazione dei bilanci e di redazione e modifica dello statuto e dei regolamenti”. Lo fa sapere il deputato pugliese di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra.