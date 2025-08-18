L’Italia si avvicina alla Francia, spread sotto 10 punti

agenzia

Commerzbank, differenziale verso la parità

ROMA, 18 AGO – Lo spread fra i titoli di Stato decennali italiani e quelli francesi è sceso brevemente a meno di 10 punti base, segnando il valore più basso dal 2005. Il differenziale di rendimento, che riflette il premio di rischio richiesto dagli investitori per investire nel debito, meno di tre anni fa valeva 200 punti base. Secondo gli analisti di Commerzbank è destinato ad azzerarsi per la prima volta dall’introduzione dell’euro per effetto della maggiore stabilità politica del governo Meloni e del forte deficit di bilancio francese. Lo spread Italia-Francia, dopo la discesa di stamani, è tornato a undici punti base con un 3,56% di rendimento dei Btp decennali contro il 3,45 degli Oat francesi. La tendenza in atto sul decennale è già stata anticipata nelle scorse settimane sulle scadenze brevi, dove i titoli francesi pagano rendimenti superiori ai Btp sulla scadenza a due anni (con spread Italia-Francia negativo di un punto base) e a cinque anni, dove la Francia paga 6 punti base più dell’Italia. Secondo un report di Commerzbank delle scorse settimane, a firma di Christoph Rieger, lo spread fra i due Paesi è destinato ad azzerarsi anche nel contesto dei forti piani di spesa della Germania, che alimentano le attese di una maggiore convergenza di bilancio a livello europeo. A remare contro, invece, potrebbe essere il ritorno di timori sulla sostenibilità del debito di fronte alle pesanti emissioni europee attese per il prossimo anno e a un clima di maggiore avversità dal rischio. Pressoché stabile anche lo spread fra i Btp italiani e il bund tedesco, a 79 punti base.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA