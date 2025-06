Lite in una masseria nel Casertano, ucciso 17enne

agenzia

Ferito anche un uomo ed una donna. Indagano i Cc

CASERTA, 16 GIU – Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant’Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua (Caserta). Feriti anche un uomo, probabilmente colui con cui il 17enne ha avuto la violenta lite, e una donna, che è forse intervenuta per provare a separare i due litiganti. I carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilità e capire anche se il 17enne si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto.

