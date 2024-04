Livorno: Bergamini, ‘vogliamo portare il buon governo anche qui’

agenzia

Roma, 6 apr. “Fare politica in Toscana con Forza Italia richiede un coraggio straordinario e una visione ampia ma oggi la musica è cambiata e spero sinceramente che la situazione cambi anche a Livorno. Ci proponiamo di portare il buon governo anche qui, lo abbiamo fatto in molte città toscane che sembravano difficili da conquistare. Come? Scegliendo i migliori candidati, persone disposte a metterci la faccia e dotate di competenza, impegno, preparazione e una forte volontà di servire la propria comunità. Ed è da qui che nasce la scelta di Alessandro Guarducci”. Lo ha affermato Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia, durante la presentazione del candidato sindaco Alessandro Guarducci a Livorno.