Lo Russo, ‘un orgoglio Giornata vittime mafie 2026 a Torino’

"La lotta a mafie e illegalità richiede un impegno quotidiano"

TORINO, 28 SET – “Torino ospiterà la 31/a Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da @liberacontrolemafie, il prossimo 21 marzo 2026: una bella notizia e un grande orgoglio per la nostra città e la nostra comunità”. Ad affermarlo è il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, in un post su Instagram. “Un appuntamento – prosegue il primo cittadino – che per noi ha un significato profondo: vent’anni dopo l’edizione del 2006, torniamo ad accogliere un evento che rappresenta un momento di riflessione, di testimonianza e di partecipazione collettiva. La lotta alle mafie e all’illegalità richiede un impegno quotidiano e condiviso, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle associazioni. Ed è con questa consapevolezza che vogliamo continuare a dare il nostro contributo per costruire una cultura della legalità vera e diffusa”. “Il 21 marzo 2026, primo giorno di primavera – continua Lo Russo -, leggeremo insieme i nomi delle vittime innocenti delle mafie: un elenco che rinnova la memoria e ci ricorda che non c’è giustizia senza verità, non c’è futuro senza legalità”. “È un onore per Torino – conclude – ospitare questa Giornata, che segnerà anche la chiusura del trentennale di Libera. Saranno momenti di ricordo, di incontro con i familiari delle vittime e di partecipazione attiva e di riflessione, accompagnati dalla consapevolezza che la costruzione di una cultura della legalità parte dal nostro impegno collettivo”.

