agenzia

Differenziale di rendimento ai livelli più bassi da aprile 2010

MILANO, 03 LUG – Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento che si riduce di circa un punto base, a quota 84,7 punti, ai minimi da aprile del 2010. In lieve flessione anche i rendimenti con quelli del Btp che scendono di 1,5 punti base, al 3,49%.

