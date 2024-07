agenzia

I rendimenti del decennale italiano scendono di 3 punti, al 3,9%

MILANO, 10 LUG – Avvio piatto per lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali resta inchiodato a 136 punti base. In flessione invece i rendimenti, con quelli del Btp in calo di 3 punti base, al 3,9%.

