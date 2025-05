agenzia

Il rendimento dei titoli italiani si attesta al 3,605%

MILANO, 19 MAG – Avvio di seduta poco mosso per lo spread tra Btp e Bund all’indomani del taglio della tripla A al rating Usa. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si muove attorno ai 101 punti base, in rialzo di un punto base rispetto a venerdì. Stesso trend per i rendimenti dei bond italiani, che arrotondano al 3,605%.

