agenzia

Si ferma la corsa dei rendimenti

MILANO, 07 MAR – Lo spread Btp Bund in chiusura di seduta si attesta a 112,2 punti base con la corsa dei rendimenti che si arresta: per il decennale italiano è del 3,95% dal 3,95%, per il Bund tedesco al 2,83 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA