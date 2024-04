Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 139,7 punti

agenzia

il rendimento del decennale italiano scende al 3,75%

MILANO, 12 APR – Lo spread Btp-Bund ha chiuso l’ultima seduta della settimana in calo a 139,7 punti base dai 140,6 di giovedì. Il rendimento del decennale italiano è sceso al 3,75% (dal 3,86%) il linea con l’andamento dei bond statali esteri, acquistati dagli investitori come beni più sicuri delle azioni anche per i crescenti timori di un’escalation in Medioriente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA