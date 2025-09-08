Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 82,9 punti e 6,3 con Parigi

agenzia

Il rendimento annuo italiano scende di 3,3 punti al 3,47%

MILANO, 08 SET – Chiude in calo a 82,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro gli 83,8 punti segnati in apertura e gli 84 della chiusura precedente. Si assesta invece a 6,3 punti lo spread con le obbligazioni di stato (Oat) francesi. In ribasso di 3,3 punti al 3,47% il rendimento annuo italiano, di 1,9 punti al 2,64% quello tedesco e di 4 punti al 3,4% quello francese.

