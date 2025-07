Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 83 punti base

agenzia

In forte discesa i rendimenti dei Btp: -10 punti base al 3,447%

MILANO, 21 LUG – Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo di quasi due punti base, a quota 83. In forte discesa i rendimenti di tutti i titoli di Stato dell’Eurozona, in attesa della riunione della Bce di giovedì e dell’esito delle trattative con gli Usa sui dazi. I bond italiani sono tra i migliori, con una flessione di 10 punti base e un rendimento che si attesta al 3,447%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA