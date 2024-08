Lo spread Btp-Bund chiude invariato a 138 punti base

agenzia

Il rendimento dei titoli italiani stabile al 3,65%

MILANO, 29 AGO – Chiusura poco mossa per i titoli di Stato europei, con i rendimenti in lievissimo rialzo nonostante i numeri incoraggianti dell’inflazione tedesca e spagnola, in frenata ad agosto oltre le attese. Lo spread tra Btp e Bund si è mantenuto stabile a 138 punti base, con il rendimento del decennale italiano in rialzo di poco meno di un punto base, al 3,65%.

