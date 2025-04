agenzia

Invariato al 3,6% il rendimento del titolo di Stato italiano

MILANO, 23 APR – Lo spread tra Btp e Bund è in calo in avvio a 113,5 punti base dai 116,6 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo di Stato italiano è pressoché invariato al 3,6 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA