Stabile al 3,44% il rendimento del bond italiano

MILANO, 01 OTT – Lo spread fra Btp e Bund riparte da 132 punti con una tendenza a restringersi. Il differenziale oscilla tra 132,1 e 131,9 con un rendimento per il titolo decennale italiano stabile al 3,44 per cento. Il rendimento del Bund tedesco resta intorno al 2,12 per cento.

