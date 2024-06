Lo spread Btp-Bund risale e termina a 146,6 punti

agenzia

Il rendimento del bond italiano aumenta al 3,93%

MILANO, 13 GIU – Lo spread Btp bund chiude in deciso rialzo, di pari passo con la nuova impennata dei rendimenti dei titoli di Stato francesi (al 3,16%) fra i rinnovati timori sulla tenuta dei conti pubblici con il prossimo governo in mano al partito di Marine Le Pen e sugli effetti anche nella Ue, soprattutto per paesi periferici dell’area euro come l’Italia. Il differenziale fra il bond italiano e il Bund tedesco è risalito terminando a 146,6 punti base dopo essere sceso alla vigilia sotto la soglia dei 140 (a 138,9 punti). Il rendimento del Btp decennale è cresciuto al 3,93% (dal 3,9% della chiusura mercoledì).

