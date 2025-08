agenzia

Cresce al 3,54% il rendimento del titolo italiano

MILANO, 01 AGO – In avvio di giornata lo spread Btp Bund segna 82,1 punti base col rendimento del decennale italiano al 3,54%. Il differenziale è in aumento rispetto a ieri quando in chiusura era a 81 punti. E’ in crescita anche il rendimento del Btp rispetto a 3,50% della vigilia.

