Il rendimento del titolo di Stato Italiano sale al 3,48%

MILANO, 04 OTT – Lo spread fra Btp e Bund è in calo in avvio di seduta. Il differenziale è sceso a 131,4 punti base dai 133,8 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è in salita al 3,48% (dal 3,47%).

