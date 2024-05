agenzia

Il Btp cede 6 punti base al 3,95%

MILANO, 26 APR – Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e tedeschi che si restringe di quasi 4 punti base, a quota 135. In flessione anche i rendimenti dopo i rialzi delle ultime sedute: il Btp cede oltre 6 punti base, tornando sotto il 4%, al 3,957%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA