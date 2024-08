agenzia

Sale leggermente il rendimento del bond italiano

MILANO, 07 AGO – Lo spread Btp-Bund è partito in calo a 144,4 punti base in apertura di giornata rispetto a 145 punti della chiusura di ieri. E’ invece in leggera salita il rendimento del titolo del Tesoro italiano, al 3,65% dal 3,64% della vigilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA