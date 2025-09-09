Lo Spread Btp-Bund scende a 81,7 punti, stabile l’Oat francese

agenzia

Il rendimento è al 3,4%. Il decennale italiano è piatto al 3,47%

MILANO, 09 SET – Lo spread tra Btp e Bund in avvio scende a 81,7 punti. Il rendimento del decennale italiano è piatto al 3,47%. Stabile anche l’oat francese al 3,4% e sempre ai livelli di agosto, dopo la caduta del governo di Francois Bayrou. Il differenziale tra l’Oat e il Bund sale a 75,3 punti mentre con il Btp è stabile a 6,5 punti.

