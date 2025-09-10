Lo spread tra Btp e Bund apre calmo a 81 punti base

agenzia

Sulla parità il rendimento rispetto alla Francia, al 3,47%

MILANO, 10 SET – Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni piatto: il differenziale ha avviato la seduta a 81 punti base, l’identico livello della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,47%, lo stesso dell’Oat francese, confermando come ieri di muoversi sullo stesso piano dei titoli di Stato a pari scadenza di Parigi.

