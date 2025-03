agenzia

Il rendimento del decennale italiano sale al 3,89%

MILANO, 24 MAR – Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato apre in lieve calo a 110 punti da 111 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,89%, dal 3,87% della chiusura di venerdì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA