Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 110 punti

Il rendimento del decennale italiano sale al 3,52%

MILANO, 11 FEB – Chiusura in aumento per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato archivia la giornata a 110 punti da 109 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale di otto punti base al 3,52% e quello tedesco al 2,42%. In crescita di sette punti anche i rendimenti degli altri titoli di Stato europei. Il decennale spagnolo al 3,05%, quello greco al 3,29% e quello francese al 3,20 per cento.

