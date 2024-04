agenzia

Il rendimento del decennale italiano al 3,70%

MILANO, 20 MAR – Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 127 punti, rispetto ai 125 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano conclude la giornata poco mosso al 3,70 per cento, in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA