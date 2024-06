agenzia

Il rendimento del decennale italiano sale al 4,02%

MILANO, 27 GIU – Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 157 punti, rispetto ai 154 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale di tre punti base al 4,02%. In tensione i bond francesi, in vista del primo turno delle elezioni politiche. Lo spread con il bund tedesco sale ai massimi a 81,9 punti. Il rendimento dell’oat aumenta di tre punti base al 3,26 per cento.

