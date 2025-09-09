Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 81 punti base

agenzia

Sulla parità il differenziale con i titoli di Stato francesi

MILANO, 09 SET – Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni di rilievo: il differenziale ha concluso la seduta a 81 punti base, sulla stessa base dell’avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,47%. Dopo aver toccato per la prima volta da sempre la parità in corso di giornata, lo spread tra i titoli italiani e francesi ha chiuso a 0,8 ‘basis point’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA