Il rendimento del decennale italiano scende al 3,87%

MILANO, 02 MAG – Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo. Il differenziale segna 131,6 punti dai 132,7 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,87%, quasi 4 punti base in meno dall’ultima seduta.

