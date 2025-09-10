Lo spread tra Btp e Bund scende a 81,3 punti, parità con Francia

agenzia

Tra rendimento annuo italiano e Parigi scarto di 0,01 punti

MILANO, 10 SET – Scende a 81,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre prosegue la sostanziale parità fra titoli italiani e Oat decennali francesi, con uno scarto di 0,01 punti a favore di Parigi. In calo di 0,1 punti al 3,474% il rendimento annuo italiano, in rialzo di 0,4 punti al 2,66% quello tedesco e di 0,6 punti al 4,73% quello francese.

