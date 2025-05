agenzia

Il rendimento del decennale italiano in calo al 3,58%

MILANO, 20 MAG – Lo spread tra Btp e Bund scende nuovamente sotto la soglia dei 100 punti (99,7 punti), così come era già accaduto il 14 maggio scorso, ai minimi da settembre 2021. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,586% e quello tedesco sale al 2,589 per cento.

