Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 77 punti base

agenzia

Sui livelli minimi dal marzo 2010

MILANO, 14 AGO – Spread tra Btp e Bund tedeschi in calo: dopo una brevissima escursione nei primissimi scambi, poco indicativi, il differenziale è sceso più stabilmente sotto i 77 punti base, a un minimo di giornata di 76,4 ‘basis point’. Si tratta dei livelli più bassi dal marzo del 2010, anno nel quale si toccò il minimo a inizio gennaio, a 68 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,42%, sopra i rendimenti di Spagna, Portogallo e Grecia.

