agenzia

Il rendimento annuo italiano sale di 4,3 punti al 3,48%

MILANO, 23 DIC – Apre in calo a 115,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nella prima seduta della settimana di Natale, contro i 116,1 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Sale di 4,3 punti al 3,48% il rendimento annuo italiano contro i 3,1 punti in più di quello tedesco al 2,31%.

