Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 80,7 punti

agenzia

Il rendimento annuo italiano cede 1,4 punti al 3,54%

MILANO, 20 AGO – Apertura in lieve rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 80,7 punti, contro gli 80,6 punti registrati nella vigilia in chiusura e i 78,8 punti dell’apertura precedente. Il rendimento annuo italiano cede 1,4 punti al 3,54%, contro gli 1,7 punti in meno di quello tedesco al 2,73%. Si attesta a 11,7 punti lo spread tra i titoli italiani e quelli francesi.

