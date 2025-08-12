agenzia
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra 79 punti
Rendimento annuo italiano invariato al 3,48%, cala in Germania
MILANO, 12 AGO – Apertura in rialzo a 79,6 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, a fronte dei 78,9 punti segnati nella vigilia in chiusura e dei 79 punti dell’apertura precedente. Invariato al 3,48% il rendimento annuo italiano a fronte di un calo di 0,6 punti al di sotto del 2,69% per quello tedesco.
