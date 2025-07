agenzia

Toccato un nuovo minimo dal settembre del 2008

MILANO, 23 LUG – Nuovo minimo dal settembre del 2008 per lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che ha chiuso a 82,3 punti, contro gli 85 segnati in apertura e gli 84 della chiusura precedente. In rialzo di 2,8 punti al 3,46% il rendimento annuo italiano e di 4,9 punti oltre il 2,63% quello tedesco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA